Лыжную трассу открыли во Фрязинском лесопарке

Во фрязинском лесопарке обустроили лыжную трассу протяженностью почти две тысячи метров. Теперь насладиться красотой зимнего леса и провести свободное время с пользой для здоровья сможет каждый желающий житель округа и близлежащих районов.

Кроме самой трассы, специально подготовленной для комфортного катания, администрация парка предусмотрела дополнительные удобства для гостей. Для тех, кто предпочитает активный отдых, но не имеет собственного снаряжения, открылся пункт проката лыж.

«Это особенно актуально для новичков и туристов, ведь теперь не обязательно покупать дорогой спортивный инвентарь, достаточно просто прийти в парк и арендовать необходимое оборудование прямо на месте», — сообщили специалисты.

Во вторник-пятницу прокатом можно воспользоваться с двух часов дня до восьми вечера, а в праздничные субботы и воскресенья — чуть дольше, с 11 утра и до девяти вечера. Администрация парка приглашает всех поклонников здорового образа жизни испытать новые впечатления и насладиться атмосферой зимнего подмосковного леса. Адрес фрязинского лесопарка: проспект Мира, владение № 2.