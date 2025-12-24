Лыжную трассу открыли в Павловском Посаде

С началом календарной зимы в городском округе официально стартовал лыжный сезон, и сотрудники местного спортивного комплекса подготовили для жителей и гостей города новую лыжную трассу, расположенную вблизи от Ледовой арены имени Петрусевой.

Лыжники уже могут насладиться первым участком специально подготовленного маршрута. Его протяженность составляет 1,3 километра. Он подходит для катания свободным стилем.

«Трасса с ровным снежным покровом гарантирует легкое скольжение, принося удовольствие как опытным спортсменам, так и тем, кто только начинает свои первые зимние прогулки на лыжах. При благоприятных погодных условиях и достаточном снежном покрове, к предстоящим выходным дням планируется полноценное открытие расширенного двухкилометрового круга», — сообщили специалисты.

Это позволит любителям лыжного спорта совершать более длительные и разнообразные прогулки. Кроме того, специалисты комплекса обещают, что с накоплением необходимого количества снега будет проложена отдельная, специально укатанная трасса для поклонников классического стиля катания.