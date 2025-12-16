Лыжную трассу открыли в Лыткарине

«Ключевым этапом в создании лыжни является работа специализированного оборудования. В первую очередь, это снежные пушки, которые начинают функционировать при стабильном понижении температуры воздуха до минус четырех-пяти градусов Цельсия. Именно при таких условиях мельчайшие частицы воды, подаваемые по шлангам непосредственно из расположенного рядом карьера к установке, успевают мгновенно кристаллизоваться в морозном воздухе, превращаясь в высококачественный искусственный снег», — сообщили в администрации округа.

При более высоких температурах распыление становится неэффективным — вода просто не успевает замерзнуть, и в такую погоду оборудование временно приостанавливают. После того как снежные пушки сформируют достаточный объем искусственного снега, в дело вступает другая специализированная машина — ратрак. Эта техника играет большую роль в подготовке трассы: она не только тщательно перемешивает слои снега, но и равномерно распределяет его, создавая ровное и плотное покрытие.

Ожидается, что спустя всего несколько дней интенсивной работы снежных пушек и ратрака, лыжная трасса будет полностью готова принять спортсменов и любителей для полноценных тренировок и прогулок. Общая протяженность трассы составляет 2,25 километра.