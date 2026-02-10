Лыжную эстафету провели для детей и подростков в Солнечногорске

В парке культуры и отдыха Солнечногорска прошло областное мероприятие «Спорт для всех» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Программа включала обучающий мастер-класс по лыжам и эстафету для детей 9–16 лет.

Организаторами выступили МБУК «Парки Солнечногорья» совместно со спортивной школой № 2. Для гостей подготовили насыщенную программу «Зимние забавы», где можно было проверить ловкость, скорость и меткость, а также согреться на чайной станции «Вместе теплее».

Профессиональный тренер провел мастер-класс для начинающих лыжников, разобрав основы катания — от правильной стойки до техники движения. Кульминацией дня стали лыжные соревнования в формате эстафеты на дистанции 750 метров. По итогам заезда участникам вручили памятные грамоты и призы.

«Мероприятие было организовано по губернаторскому проекту „Зима в Подмосковье“. Это любимое многими время года предоставляет уникальные возможности для подвижных развлечений. Мы предложили нашим жителям и гостям разнообразно и активно провести время на свежем воздухе», — сказала заместитель главы округа Ирина Тишина.

Информацию о предстоящих мероприятиях в парке Солнечногорска можно найти на сайте, а также в телеграм-канале.