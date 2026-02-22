Лыжня в Лавру» вновь собрала спортсменов в Московской области

В Пушкинском городском округе прошел седьмой ежегодный лыжный марафон «Лыжня в Лавру». В этом году в мероприятии приняли участие более 600 человек — как начинающие, так и опытные спортсмены.

Соревнования традиционно проводятся на трассе, пролегающей по одному из главных паломнических путей России к Троице-Сергиевой Лавре. Маршрут позволяет участникам насладиться живописными видами: по пути следования можно увидеть село Радонеж, Покровский Хотьков монастырь, а также музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

Стартово-финишный городок был развернут в деревне Нововоронино. Гонка начинается с удара в настоящий церковный колокол, специально отлитый для этого события. На колоколе нанесены молитва и надпись «Лыжня в Лавру».

Программа марафона включала забеги на пяти дистанциях, рассчитанных на разные возрастные группы. Самые юные участники в возрасте до 10 лет преодолели дистанцию в 1 км, от 10 до 15 лет — 3 км. Для взрослых спортсменов были организованы гонки на 12,5, 25 и 50 км. Каждый финишер получил памятную медаль.

Организаторы мероприятия провели торжественную церемонию открытия с освящением Поклонного креста.

Марафон проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».