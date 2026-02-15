Лыжня России» собрала более шести тысяч участников в Подмосковье

Более шести тысяч человек приняли участие в 44-м всероссийском старте «Лыжня России», который прошел 14 февраля в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центральной площадкой главного лыжного старта страны в Московской области стала трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Участников и зрителей приветствовали министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

Михаил Дегтярев огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2026». «Глава государства отметил значимость «Лыжни России» как одного из самых ярких событий зимнего спортивного сезона и подчеркнул, что соревнования на протяжении десятилетий объединяют сотни тысяч людей разных поколений и возрастов», — добавил Михаил Дегтярев в ходе общения с журналистами.

Традиционно в рамках «Лыжни России» в Московской области состоялся костюмированный забег. Для победы в нем был важен креативный и творческий подход. Отдельно от основного массового старта участники прошли дистанцию чуть более 1 километра в ярких нарядах.