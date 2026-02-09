Лыжня России» примет участников в Подмосковье

Продолжается прием заявок на участие в 44-м всероссийском старте «Лыжня России», который пройдет в Московской области 14 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Комиссия по допуску участников будет работать с 9 по 13 февраля 2026 года по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1. График работы: понедельник и среда с 09:00 до 18:00; вторник и четверг с 11:00 до 20:00; пятница с 11:00 до 18:00.

Площадкой для мероприятия станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация открыта на портале [Госуслуги](https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573&_=1768403336993).

Принять участие в «Лыжне России» могут все желающие старше 12 лет. Лыжникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Особенностью мероприятия станет костюмированный забег, где участники пройдут дистанцию чуть более 1 километра в ярких нарядах. Также в 2026 году волонтерами на «Лыжне России» будут особенные дети из Добрых домов Московской области.

«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Ежегодно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России.

