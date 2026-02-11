Лыжня России» примет участников в Подмосковье

В Московской области начинается прием заявок на участие в 44-м всероссийском старте «Лыжня России». Мероприятие запланировано на 14 февраля 2026 года и пройдет на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявку можно подать на портале [Госуслуги](https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573&_=1768403336993). Принять участие могут все желающие старше 12 лет. Дистанция для всех участников составит 10 километров.

Особенностью мероприятия станет костюмированный забег, где участники пройдут дистанцию чуть более 1 километра в ярких нарядах. Также в этом году волонтерами на «Лыжне России» будут работать особенные дети из Добрых домов Московской области.

«Лыжня России» — это одно из крупнейших зимних спортивных соревнований в стране. С 1982 года на старт выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам и здоровому образу жизни. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране и проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать с 9 по 13 февраля 2026 года по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1. Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).