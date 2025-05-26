Лыжница Нина Рысина провела зарядку для гостей парка в Шатуре

Занятие на свежем воздухе прошло активно и весело. На встречу с чемпионкой России и мира по лыжным гонкам и биатлону, мастером спорта международного класса, пришли люди самого разного возраста.

Взрослые и дети повторяли упражнения, которые показывала им именитая спортсменка-землячка Нина Рысина. Лыжница рассказала, что в таком мероприятии участвует впервые. «Старалась показать максимально простые упражнения, которые доступны любому человеку», — отметила Нина Рысина.

Спортсменка объяснила, что целью зарядки было приучение взрослых и детей к физической активности, ведь спорт — это здоровье, долголетие и дисциплина. «Поэтому всем рекомендую регулярно заниматься спортом для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь», — сказала чемпионка.

Лыжница возобновила карьеру в в любительском спорте после продолжительного перерыва. Сейчас Нина Рысина активно участвует в соревнованиях по лыжероллерам. Ближайшим стартом для нее станет полумарафон на 24 километра.

Спортсменка также провела мастер-класс по скандинавской ходьбе для участников проекта «Активное долголетие». Нина Рысина рассказала, как правильно подобрать палки, какие упражнения следует включить в разминку для отработки техники движения рук, ног и корпуса.