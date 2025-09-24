Лыжница из Щелкова выиграла 2 медали на первенстве Московской области

Первенство Московской области по лыжероллерам прошло в деревне Головино в муниципальном округе Истра. В соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте 15-16 и 17-18 лет.

За медали боролись около 500 спортсменов из различных городов Московской области, которые собрались на спортивной базе школы олимпийского резерва «Истина».

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва из городского округа Щелково Ирина Паленова показала на соревнованиях высокий результат, завоевав две медали.

В первый день гонок Ирина Паленова стала победительницей среди девушек 17-18 лет на дистанции 8 километров классическим стилем. А во второй соревновательный день щелковская спортсменка выиграла серебряную медаль в гонке на 8 километров свободным стилем в той же возрастной категории.

Спортсменку подготовила к областному первенству тренер Елена Петрова.