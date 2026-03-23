Лыжница из округа Пушкинский заняла 2-е место на областных соревнованиях

В Московской области 21 марта прошли традиционные ежегодные соревнования «Головинская лыжня». Участие приняли более 500 спортсменов из разных муниципалитетов региона.

Команда спортивной школы «Ивантеевка» из округа Пушкинский отстаивала честь муниципалитета. Соревнования проводились на дистанциях от трех до десяти километров в разных возрастных группах. Такой формат позволил спортсменам разного уровня подготовки продемонстрировать свои навыки в преодолении трасс.

Воспитанница школы Мария Шулика завоевала второе место в своей возрастной категории. Она показала достойный результат и уверенно прошла дистанцию.

В спортивной школе «Ивантеевка» отметили, что спортсмены показали плотную борьбу и высокую скорость. Сам старт стал для них важной проверкой сил перед завершением зимнего сезона и позволил оценить уровень подготовки перед следующими соревнованиями.