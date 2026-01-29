Лыжница из Истры выиграла бронзовую медаль на Кубке России по фристайлу

С 25 по 28 января в Миассе проходил третий этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». Лыжница из Истры Елизавета Фролова выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что представительница региона заняла призовое место в рамках женских состязаний.

Золотую и серебряную медали в категории «биг-эйр» получили спортсменки из Красноярского края и Москвы соответственно.

Мероприятие проходило в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее Елизавета Фролова выиграла два золота на всероссийских соревнованиях по фристайлу. Награды она завоевала в дисциплинах «биг-эйр» и «слоу-пайп».