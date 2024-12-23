Лыжница из Дмитрова стала призером Кубка России среди глухих

Дмитровская студентка завоевала две медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту среди глухих. Мероприятие прошло в республике Башкортостан.

В соревновании приняли участие 60 спортсменов из республики Башкортостан, Камчатского края, Тамбовской и Московской областей и Москвы. Они мерились силами в четырех дисциплинах: суперкомбинация, супергигант, слалом-гигант и слалом.

Студентка Дмитровского института непрерывного образования Мария Кузнецова заняла второе место в дисциплине «Супергигант» и третье место — в «Слалом-гиганте».

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что достижение Марии — гордость для всего муниципалитета.

Мария Кузнецова уже готовится к следующим соревнованиям.