Лыжники соберутся на соревнованиях в наукограде Черноголовке

Трасса для соревнований проложена вдоль Южного озера, нового стадиона и благоустроенной территории вокруг водоема. Как отметил тренер по биатлону Андрей Ермолов, трасса была подготовлена силами спортшколы и двумя снегоходами. Она имеет ширину шесть метров и подходит для конькового хода.

«Мы ждем 15 февраля всех лыжников Черноголовки, Ногинска, Электростали, Щелково и из Владимирской области на соревнования», — добавил Андрей.

Для юных спортсменов будет доступна дистанция в четыреста метров, а самые опытные участники смогут преодолеть десять километров.