Лыжники из Зарайска приняли участие в ночной гонке в Рязани

Зимний спортивный сезон для лыжников Зарайска завершился на высокой ноте. Представители местного лыжного клуба SKI-ZAR отправились в Рязань на знаменитую «Ночную гонку».

Соревнования, прошедшие на трассах биатлонного комплекса мирового уровня «Алмаз», стали настоящим испытанием на выносливость и мастерство. Более 120 сильнейших атлетов из разных регионов вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию в 15 километров свободным стилем. Честь Зарайска защищали три атлета клуба SKI-ZAR: Екатерина Антропова, Алексей Кузьмин и Валерий Баранов.

«Настоящий фурор произвела Екатерина Антропова. В условиях жесточайшей конкуренции в женском абсолютном зачете она вырвала серебряную медаль, уступив лишь лидеру гонки. Этот результат подтвердил высокий уровень зарайской лыжной школы. Мужская часть команды — Алексей Кузьмин и Валерий Баранов — также продемонстрировала отличную физическую форму, показав достойные временные результаты и финишировав в плотной группе лидеров», — сообщили организаторы.

Для зарайских спортсменов старт на «Алмазе» стал финальной точкой в календаре зимних соревнований. Спортсмены отметили идеальную подготовку трассы и мощный состав соперников. Зимний сезон закрыт, но зарайские лыжники уже строят планы на летнюю подготовку.