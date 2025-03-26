Лыжники из Волоколамска вошли в топ-10 команд Московской области

Итоги зимнего соревновательного лыжного сезона подвели в Подмосковье. Спортсмены из Волоколамска заняли 10-е место в областном рейтинге.

В этом виде спорта честь Волоколамска защищали воспитанники спортшколы «Гвардия». Они стали десятыми среди команд из 59 городов региона.

В личном рейтинге второе место заняли Валерия Фиц и Есения Аврамова, третье место — у Сергея Маслова. Первое место в личном зачете завоевала Анастасия Зайцева. Также девушка вошла в состав сборной Московской области. Теперь она поучаствует в первенстве России.

Отметим, что развитию спорта в Волоколамске уделяют особое внимание. Сейчас в округе капитально ремонтируют спортивный комплекс «Гвардия».

«Здесь будет новый спортивный зал, современное оборудование, квалифицированный тренерский состав — все это поможет волоколамцам в достижении высоких результатов. Кроме того, в городе реконструируют центральный стадион», — добавила глава муниципального округа Волоколамск Наталья Козлова.

Реконструкция проходит по национальному проекту «Демография». Его преемником с этого года стала госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».