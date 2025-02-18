Лыжники из Волоколамска вошли в десятку лучших на областных соревнованиях

В деревне Головино состоялся четвертый тур соревнований по лыжным гонкам среди юных спортсменов Московской области. Этот турнир, посвященный памяти трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, стал настоящим праздником спорта.

В борьбе за победу сошлись 54 команды, представляющие спортивные школы Подмосковья. Юноши и девушки демонстрировали свою выносливость и технику, преодолевая дистанцию в три километра свободным стилем.

Волоколамскую спортивную школу «Гвардия» представляли 10 спортсменов. Команда вошла в десятку сильнейших, заняв седьмое место в общем рейтинге соревнований.

Валерия Фиц и Есения Аврамова в своих возрастных категориях поднялись на вторую ступень пьедестала. Сергей Маслов занял пятое место.

«Наши ребята, несмотря на малый возраст, высоко держали марку своей спортшколы. Конкуренция была острой, но Валерия, Есения и Сергей проявили себя, как настоящие „гвардейцы“», — поделился тренер Александр Маслов.