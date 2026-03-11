Лыжники из Лыткарина выступили на Кубке в Раменском

На третьем туре открытого Кубка Раменского округа по лыжным гонкам спортсмены показали высокие результаты. Поселок Тельмана и его Боровской курган стали свидетелями триумфа молодых лыжников, которые не только завоевали медали, но и продемонстрировали высокий уровень подготовки на областном уровне.

На лыжню, подготовленную специально для соревнований, вышли более сотни спортсменов из различных муниципалитетов Москвы и Московской области. Возраст участников варьировался от самых юных до опытных гонщиков. Дистанции были адаптированы под каждую категорию: младшие спортсмены соревновались на одном километре, а взрослые атлеты преодолевали три, пять и 10 километров свободным стилем.

«Юный Никита Воробьев, выступавший в возрастной группе мальчиков 2016–2017 годов рождения, продемонстрировал впечатляющую скорость и упорство. На дистанции в один километр Никита финишировал третьим, завоевав бронзовую медаль. Но настоящий подвиг ждал его в общем зачете Кубка: по сумме трех сложнейших гонок Никита сумел подняться на вторую ступень пьедестала, завоевав серебряную награду», — сообщили организаторы.

Лыткаринский лыжник Кирилл Хромышкин, выступая в категории юношей 17–18 лет, одержал победу во всех трех гонках Кубка. Кирилл был удостоен Кубка Раменского муниципалитета и специального памятного подарка.