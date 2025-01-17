Лыжники из Химок выступили на областных соревнованиях

Воспитанники спортивной школы «Лунево» приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам областного уровня. Показать свое мастерство собралось более 350 человек.

Чемпионы соревнований получили ценные награды имени Елены Вяльбе – известной советской и российской лыжницы, олимпийской чемпионки.

«Наши химкинские спортсмены достойно представляют город и служат отличным примером для подрастающего поколения», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Лыжники в возрасте от 11 до 12 и от 17 до 18 лет приняли участие в спринтерском забеге в классическом стиле. Иван Гулинский из Химок достойно представил округ. Спортсмен занял восьмое место.

Развитию спорта в муниципалитете уделяют большое внимание. При поддержке главы Химок Дмитрия Волошина в округе регулярно проводят соревнования и турниры различного масштаба — от региональных до всероссийских и международных.