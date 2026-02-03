Лыжник из округа Пушкинский занял 2-е место на детском областном фестивале

Воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» Артем Красавин стал серебряным призером детского лыжного фестиваля «Крещенские морозы 2026» имени Сергея Веселова. Соревнования состоялись 1 февраля и собрали более 500 юных спортсменов со всего Подмосковья.

В напряженной борьбе в своей возрастной группе Артем Красавин завоевал почетное второе место. Этот результат стал наградой за его упорство и мастерство, отметили в спортивной школе.

Близки к медалям были и другие воспитанники школы «Ивантеевка». Мария Шулика заняла четвертое место, Любовь Козляковская — пятое, Арина Пенязь — седьмое. Дарья Смирнова и Таисия Тихова разделили десятое место. Все они показали отличную подготовку и были в шаге от пьедестала.

Каждый из ребят продемонстрировал спортивный характер. Эти результаты — стимул для дальнейших тренировок и будущих побед.