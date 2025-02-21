Лыжник из Лыткарина занял второе место на первенстве России

Лыткаринские лыжники в составе сборной Московской области вернулись с первенства России, проходившего в Курганской области с 10 по 17 февраля, с несколькими наградами. Соревнования собрали сильнейших лыжников со всей страны, представлявших различные регионы и спортивные школы.

В первый день соревнований Илья Федоров занял второе место на маркированной трассе. В третий день он вновь поднялся на пьедестал, завоевав серебряную медаль в своей номинации.

Во второй день соревнований состоялась маркированная эстафета по три человека. Лыткаринские спортсмены в составе сборных команд Московской области боролись со спортсменами из 26 субъектов Российской Федерации. Юноши Вячеслав Лапшой и Илья Федоров в составе команды заняли девятое место. Девушки Мария Абрамова и Ксения Плугина также заняли девятое место в своей категории.