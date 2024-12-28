Лыжная трасса в Дмитрове получила новый современный ратрак

На лыжную трассу в ГАБО доставили ратрак повышенной мощности Snow Rabbit 3. Новая техника поможет улучшить подготовку трассы для любителей зимних видов спорта.

Модель отличается хорошей управляемостью на крутых склонах и широкими гусеницами, обеспечивающими надежное сцепление со снегом. Машина требует сравнительно немного горючего, а японский двигатель хорошо работает даже при экстремально низких температурах. Управлять ратраком будет специально обученный оператор с соответствующей категорией прав. Дмитровское управление физической культуры и спорта будет обеспечивать машину горюче-смазочными материалами и проводить техническое обслуживание.

«Новый ратрак значительно повысит качество подготовки трассы и сделает лыжные прогулки в ГАБО еще более комфортными и безопасными!» — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.

Сразу после новогодних праздников начнутся работы на лыжной трассе. Сейчас специалисты занимаются регистрацией машины, ее обкаткой и регулировкой.