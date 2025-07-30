Лыжная трасса и смотровая площадка появятся в Вишняковском парке в Балашихе

В Балашихе продолжается второй этап масштабного благоустройства Вишняковского лесопарка, который завершат в 2026 году. По проекту в зоне отдыха разместят спортивные и досуговые объекты, доступные в любой сезон.

Первую фазу благоустройства уже успешно завершили: установили опоры уличного освещения, смонтировали систему видеонаблюдения, обновили родник и берег пруда. Помимо этого, обустроили детские и спортивные площадки, парковку и павильон для кафе.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил важность проекта, который отвечает потребностям жителей и делает городскую среду более удобной и безопасной.

В рамках второго этапа в лесопарке планируют обустроить лыжную трассу, открыть павильоны проката спортивного инвентаря, а также создать смотровую площадку со сценой, веревочный парк и новые прогулочные маршруты.