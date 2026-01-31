Лыжная гонка в Талицком лесу собрала около 200 участников

Несмотря на сильные морозы, которые ощущались в этот день сильнее остальных в Подмосковье, в лесопарке «Талицкий лес» все же прошла традиционная лыжная гонка. Участники — дети и взрослые, как любители, так и опытные спортсмены — собрались, чтобы принять участие в состязании. Школьникам была предложена дистанция в 1,5 километра, а взрослым — в 5,5 километра.

Среди участников была Татьяна Куницына, которая бежала под номером 5474. На манишке спортсменки значились слова «Лыжни России» 1995 года. Для нее эта гонка стала возвращением в любимый спорт после серьезной травмы ноги, полученной в результате теракта в Египте в 2004 году. Татьяна отметила: «Боялась идти, боялась, что не получится». Но спустя 22 года она все же рискнула — и смогла преодолеть дистанцию.

Перед стартом участники прошли регистрацию и получили манишки с номерами. После этого каждому предложили согреться вкусным чаем и солдатской кашей. Для комфорта на территории лесопарка установили раздевалку с подогревом и биотуалеты.

Официальное начало массовому спортивному событию дали временно исполняющий полномочия главы Василий Власов и блогер Саша Стоун. Для Саши это было маленькой ностальгией по детству, когда он учился кататься на лыжах с папой.

Победителями среди мужчин стали Виталий Кучма, Владимир Харламов и Сергей Соловьев. Среди девушек первой стала Наталья Ломиева. Всех наградили памятными призами, грамотами, медалями и кубками.