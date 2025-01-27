Лыжная гонка пройдет в Одинцовском парке 2 февраля

Епархиальный турнир по лыжному спорту «Крещенская лыжня» пройдет 2 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Всех любителей ждут на традиционную Рождественскую гонку.

Принять участие в лыжной гонке смогут все желающие от пяти лет и старше. Регистрация участников начнется в 12:30, а в 13:00 все стартуют. Дистанции, в которых смогут принять участие, — от 600 метров до четырех километров в зависимости от возраста. На финише всем участникам вручат грамоты, медали и сладости.

Лыжи можно взять свои или арендовать в одном из парковых пунктов проката. Обязательна предварительная регистрация до 29 января в группе «Спорт в Одинцовской епархии».

Также 2 февраля парк «Захарово» выступит с новой интерактивной познавательной программой «Традиции». Гости смогут окунуться в атмосферу прошлого и познакомиться с архитектурой, бытом и традициями русского уездного города, села и деревни.

