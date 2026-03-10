Лыжная гонка памяти Виктора Василькова прошла в округе Пушкинский

Ежегодное спортивное мероприятие состоялось 8 марта на стадионе «Труд» в Ивантеевке. Участниками стали более 300 лыжников из Москвы и Подмосковья.

Спортсмены соревновались свободным стилем на дистанциях от трех до 20 километров. На трассе царила атмосфера азарта: одни участники готовились к старту, другие уже пересекали финишную черту.

Поддержать лыжников пришла Ольга Паршина — внучка известного тренера Виктора Василькова. Она поделилась воспоминаниями о дедушке, отметив, что он был ответственным, трудолюбивым и всегда шел к своим целям. Сама Ольга встала на лыжи в три года.

С каждым годом популярность стартов растет. Никто не уехал без награды: для одних главным призом стало преодоление себя и личных рекордов, для других — заслуженные медали. Спортивное событие вновь объединило любителей и профессионалов лыжного спорта.