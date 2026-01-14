Лыжная гонка памяти Виктора Титова прошла в Павлово-Посадском округе

11 января в Электрогорске состоялись традиционные лыжные соревнования в честь заслуженного учителя Виктора Титова. Мероприятие было приурочено к 80-летию города.

В стартах участвовали как опытные спортсмены, так и те, кто вышел на трассу ради активного отдыха на свежем воздухе.

Виктор Титов был почетным жителем Электрогорска и посвятил жизнь развитию школьного спорта. Многие участники лично помнят его вклад в воспитание молодежи.

Организаторы из спортивной школы «Вымпел» создали все условия для успешного проведения соревнований. Хорошая подготовка трассы, зимняя погода и теплая атмосфера взаимной поддержки определили настроение дня.

После финиша всех ждал традиционный чай с угощениями. Этот момент, по общему мнению, лучше всего символизирует единство и общность.

Как отметили представители школы, именно такие мероприятия делают юбилейный год города живым и запоминающимся.