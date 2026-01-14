Лыжная гонка памяти тренеров Коростелевых пройдет в Сергиевом Посаде 7 февраля

Традиционные соревнования «Гонка памяти Коростелевых» пройдут в Сергиевом Посаде 7 февраля. В них примут участие 450 любителей лыж.

Ежегодная гонка посвящена семье тренеров, которая внесла большой вклад в развитие лыжного спорта в Сергиевом Посаде. В этом году соревнования пройдут в 14-й раз, сообщили в региональном Минспорте.

Традиционно событие объединит как профессионалов, так и любителей разных возрастов. Им предложат преодолеть дистанции от 500 метров до 10 километров.

Зарегистрироваться на турнир можно за две недели до старта по ссылке.

Соревнования состоятся в поселке Бужаниново в рамках федеральной программы «Спорт России».