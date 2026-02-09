Лыжная гонка памяти мастера спорта Татьяны Жеребной прошла в Пушкинском

7 февраля на стадионе «Труд» в Ивантеевке состоялась лыжная гонка памяти мастера спорта Татьяны Жеребной. В ней приняли участие около 250 юных спортсменов из разных городов Подмосковья и Москвы.

Участники соревновались свободным стилем на дистанциях от 400 метров до 5 километров. Погода, по словам самих лыжников, установилась подходящая для гонки.

Соревнования посвятили Татьяне Жеребной — тренеру, чье имя стало синонимом преданности лыжному спорту. Окончив в 1972 году Центральный институт физической культуры, она более 40 лет проработала в лыжном отделении детско-юношеской спортивной школы Ивантеевки, воспитав несколько поколений спортсменов.

Параллельно с преподаванием она продолжала участвовать в соревнованиях, воспитывая учеников своим примером. Главным качеством, которое она стремилась привить, было умение преодолевать трудности и подниматься после падения.

Лыжная гонка ее памяти — это не просто спортивное соревнование, а дань уважения тренеру, для которого спорт стал призванием, полным самоотдачи и любви к детям.