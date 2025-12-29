Лыжная гонка на призы спортсмена Александра Панжинского прошла в Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялась лыжная гонка. На старт вышли более 700 активистов.

Дистанции на гонке были протяженностью от 600 метров до 5,5 километра. Также прошли семейные эстафеты, командные заезды организаций Подмосковья и отдельный зачет для спортивных клубов.

Это был первый этап юбилейного, пятого сезона серии Topski Family. По традиции соревнования открыла разминка с Александром Панжинским.

Участников и болельщиков ждала полевая кухня и насыщенная развлекательная программа. Для тройки победителей приготовили кубки и подарки от спонсоров.

Отметим, что медали всех этапов турниров Topski Family сложатся в единую композицию. Кроме того, специальные призы достанутся шести лучшим парам «ребенок-родитель» по суммарному результату на своих дистанциях в семейном зачете.