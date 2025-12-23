Лыжная гонка на призы Александра Панжинского пройдет в Одинцове 28 декабря

В субботу, 28 декабря, в Одинцове стартует пятый сезон популярных семейных лыжных гонок «Topski Family». Соревнования традиционно проходят под патронажем олимпийского призера Александра Панжинского, который лично проведет для участников разминку перед стартом.

Организаторы ожидают на старте в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной более тысячи лыжников всех возрастов. Это уникальный турнир, где важен не только спортивный результат, но и атмосфера праздника.

Участвовать могут все желающие с любым уровнем подготовки. Для каждого найдется подходящая дистанция — от 600 метров до пяти километров.

Семьи могут объединиться в команды, чтобы вместе побороться за победу. Кроме того, впервые в отдельном зачете выступят представители спортивных клубов.

Не останутся в стороне и корпоративные команды: для них подготовили эстафету, где обязательным условием является участие хотя бы одной женщины.

Гостей также ждет насыщенный праздник с полевой кухней, развлечениями и награждением. Победителям и призерам в личном и командном зачетах вручат кубки и подарки от спонсоров. А каждый финишировавший лыжник получит на память уникальную авторскую медаль сезона 2025/2026.

Интересно, что все медали, полученные на этапах серии, в конце года сложатся в одну большую композицию.

Мероприятие пройдет 28 декабря по адресу: город Одинцово, улица Манжосовская, 1. Первые старты запланированы на 9:00.

Регистрация уже открыта.

Подробную информацию и ссылку для подачи заявки можно найти на официальном сайте.

Турнир проведут в поддержку целей федеральной программы «Спорт России».