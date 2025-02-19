Лыжная гонка на призы Александра Панжинского пройдет в Одинцове 23 февраля

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоятся лыжные состязания Topski Family на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Для участников подготовят дистанции от 600 метров до пяти километров, а также семейную и корпоративную эстафеты.

Попробовать свои силы в гонке смогут все желающие. В семейной эстафете по 600 метров пробегут дети, папы и мамы. Корпоративные команды преодолеют четыре этапа по километру, причем в каждой группе лыжников должна быть как минимум одна женщина.

Мероприятие состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Предстартовую разминку проведет знаменитый спортсмен Александр Панжинский. Также для гостей и участников организуют насыщенную развлекательную программу и спортивную лотерею.

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