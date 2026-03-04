Лыжная гонка для сотрудников химической компании прошла в Воскресенске

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» Акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“ провел ежегодную лыжную гонку для сотрудников, их семей и ветеранов предприятия. Участники соревновались на дистанциях 1, 3 и 5 километров.

На пятикилометровой трассе среди мужчин лучшие результаты показали Алексей Назаров, Александр Романов из Совета ветеранов и Вадим Никитин. Среди женщин на трех километрах победу одержали Надежда Зуева, Людмила Черникова и Ксения Тамбеева. На детской дистанции в один километр отличились Никита Назаров, Никита Мешков, Тимофей Молодов, Дмитрий Красноперов, Елизавета Никитина и Дарья Хозяйнова.

Заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» Яна Агеева отметила важность спортивных мероприятий: «Спорт — важная часть корпоративной культуры нашего предприятия. Атмосфера соревнований и командного духа помогает сотрудникам не только поддерживать физическую форму, но и укреплять общение внутри коллектива».

Соревнования завершились торжественной церемонией награждения, где победители и призеры получили заслуженные призы.