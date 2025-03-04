Лыжная гонка для детей прошла в лесопарке в Ленинском округе

Традиционное мероприятие «Ладушки-оладушки» посвящалось проводам зимы и было приурочено к Масленице. В соревнованиях в лесопарке «Апаринки» участвовали 55 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Андрей Забавин рассказал, что гонка проводится для малышей, которые только начинают заниматься лыжным спортом. Самой юной участницей стала четырехлетняя Аврора. Самым же старшим участникам было по восемь лет. Среди них были как воспитанники лыжной секции спортшколы «Олимп», так и просто любители этого вида спорта.
Все ребята прошли 300-метровую дистанцию по лыжной трассе лесопарка. Родные юных лыжников активно поддерживали ребят. На финише каждому участнику волонтеры вручили сладкий подарок и памятную медаль. Для всех присутствующих также был организован чайный стол с традиционными блинами и баранками.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте