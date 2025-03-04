Лыжная гонка для детей прошла в лесопарке в Ленинском округе

Традиционное мероприятие «Ладушки-оладушки» посвящалось проводам зимы и было приурочено к Масленице. В соревнованиях в лесопарке «Апаринки» участвовали 55 детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Андрей Забавин рассказал, что гонка проводится для малышей, которые только начинают заниматься лыжным спортом. Самой юной участницей стала четырехлетняя Аврора. Самым же старшим участникам было по восемь лет. Среди них были как воспитанники лыжной секции спортшколы «Олимп», так и просто любители этого вида спорта.

Все ребята прошли 300-метровую дистанцию по лыжной трассе лесопарка. Родные юных лыжников активно поддерживали ребят. На финише каждому участнику волонтеры вручили сладкий подарок и памятную медаль. Для всех присутствующих также был организован чайный стол с традиционными блинами и баранками.