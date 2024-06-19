Лыжероллерную трассу построят в лесопарке «Волкуша» в Лыткарине
Продолжается благоустройство популярного места отдыха — лесопарка «Волкуша» в Лыткарине. Там построят лыжероллерную трассу, детские и спортивные площадки.
Работы по благоустройству начались в рамках региональной программы «Парки в лесу» в 2023 году. В лесопарке проложат пешеходные дорожки и проведут современное освещение, установят спортивные и детские площадки, лавочки и камеры видеонаблюдения, обустроят большую парковку около карьера. Также на территории зоны отдыха появится лыжероллерная трасса.
Уже сейчас построили лестницу и пешеходный настил вдоль пляжа. С 1 июня заработал муниципальный пляж на карьере. Там созданы все удобства для отдыхающих: работают летние кафе и душевые, открыты раздевалки и туалеты. Взяли на пробу воду в карьере и провели экспертизу — она полностью соответствует всем нормам. Плюсом к этому на территории дежурят спасатели.
Напомним, в лесопарке необходимо соблюдать правила поведения. Не разводите открытый огонь, в том числе в мангалах — это может привести к крупном пожару. Не гоняйте на мопедах и квадроциклах по лесопарку, а катайтесь на велосипеде или ходите пешком, наслаждаясь окружающей природой. Купайтесь только в разрешенных местах. Пока идет стройка, въезд на парковку «Волкуши» закрыт, а остановка вдоль Лыткаринского шоссе запрещена.
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