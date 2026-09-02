Лыжероллерную трассу открыли в Раменском округе

В Раменском округе возле Борисоглебского озера открыли обновленную лыжероллерную трассу длиной около трех километров. Работы выполнили в рамках благоустройства набережной.

Лыжероллерную трассу обновили по всем соответствующим стандартам.

«Провели замену борткамня, уложили новый асфальт. Первого сентября возобновили работу спортивные школы, поэтому мы открыли объект раньше срока, для удобства всех воспитанников», — рассказала директор Раменского парка Анна Юсупова.

Воспитанники спортивной школы «Авангард» с нетерпением ждали этого события. «Большое спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Он нас выслушал, когда приезжал в парк. Лыжное сообщество, спортшколы Раменского округа рады, что дети будут кататься по обновленной лыжероллерной трассе», — сказал тренер-преподаватель спортшколы «Авангард» Владимир Быков.

Трасса также является основной для ребят из спортивной школы «Раменское».

«Протестировали уже с воспитанниками. Большое удовольствие, новый асфальт. Долго ждали, когда уже сможем тренироваться к зимнему сезону», — сказал тренер спортшколы «Раменское» Андрей Егоров.