Лыжероллерную трассу открыли в Коломне по инициативе жителей

В парке 50-летия Октября в Коломне открылась современная лыжероллерная трасса протяженностью 2–2,5 километра. Объект построили по Народной программе партии «Единая Россия» после многочисленных просьб спортсменов, родителей и тренеров.

Долгие годы спортшкола «Метеор» тренировала лыжников только зимой. Летом асфальта в парке не было, и кататься на лыжероллерах приходилось по дорогам общего пользования или тротуарам. В 2025 году мечта спортсменов сбылась: реконструкция превратила общественное пространство в полноценную базу для круглогодичных занятий.

«Это современные условия, хороший, ровный, гладкий асфальт. Сейчас у нас выделенная трасса, удобная, доступная, в центре города. Ее ширина — 4 метра. На ней будут тренироваться воспитанники нашей спортивной школы, а также горнолыжное отделение. Трасса открыта для жителей Коломны в свободном доступе, но только на лыжероллерах или роликовых коньках», — рассказал директор спортивной школы «Метеор» Павел Малинин.

В парке появился не просто асфальтированный маршрут, а целый спортивный комплекс. Построили здание с раздевалками, душевыми и местами для хранения инвентаря. В будущем организуют прокат для посетителей. Зимой на лыжню приезжали заядлые спортсмены из разных районов Коломны и соседних городов. Летний сезон обещает быть не менее насыщенным: аналогов такой трассе в ближайших округах нет.

Мама воспитанницы спортшколы «Метеор» Вера Тарасова поделилась впечатлениями.

«С появлением этой лыжероллерной трассы затраченного времени стало намного меньше. Раньше хотелось куда-то на более хорошую трассу выезжать, а сейчас нам выезжать не нужно, так как она у нас есть под боком», — сказала Тарасова.