Лыткаринцы почтили память защитников Отечества во время акции «Сад Памяти»

Жители Лыткарино приняли участие во всероссийской акции «Сад Памяти». Жители города собрались во дворах и скверах, чтобы посадить деревья в честь защитников Родины.

В этом сезоне в Лыткарине появилось более двухсот молодых саженцев: рябины, липы, жасмина, калины, сирени, барбариса и других растений. Их высадили в жилых кварталах, общественных пространствах, на территориях школ, детских садов и домов культуры.

Как отметил житель города Эдуард Богословский, эта акция очень важна: «Мы чтим память предков, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне, а также вносим вклад в экологию».

Каждое посаженное дерево — это живой памятник тем, кто отстоял мир для будущих поколений. Эти юные деревца будут расти вместе с детьми и внуками, напоминая о цене, которую страна заплатила за Победу.