Лыткаринское предприятие «Евролифтмаш» вошло в топ-5 производителей лифтов в России

После того как иностранные лифтостроительные компании покинули российский рынок в 2022 году, заметно выросла популярность отечественных производителей. Четвертое место среди российских предприятий отрасли заняло лыткаринское производственное объединение «Евролифтмаш».

Предприятие работает в Лыткарине с 2011 года. За это время производственная площадка расширилась до 15 тысяч квадратных метров. Сейчас она позволяет выпускать до трех тысяч лифтов в год. Всего за полтора десятилетия здесь изготовили более 16 тысяч кабин классов «Эконом», «Стандарт» и «Бизнес». Грузоподъемность лифтов — до пяти тонн, а скорость — до 2,5 метра в секунду.

Лифты, произведенные в Лыткарине, устанавливают в новостройках и при ремонте подъездов по всей России, а также в странах СНГ и Центральной Азии. На предприятии работает собственное конструкторское бюро и испытательная башня высотой 32 метра.

В 2024 году на заводе освоили выпуск двух важных компонентов безопасности лифтов — ограничителей скорости и ловителей. Среди главных задач предприятия — дальнейшее замещение импортных комплектующих собственными разработками и подготовка специалистов. Молодые сотрудники проходят обучение непосредственно на производстве, работая вместе с опытными инженерами.