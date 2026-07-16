Лыткаринский завод представил первый отечественный анаморфотный кинообъектив

Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, разработал первый отечественный анаморфотный кинообъектив с фокусным расстоянием 80 мм. Устройство позволяет снимать уникальный сверхширокий кадр и создавать неповторимые кинематографические эффекты благодаря особому строению линз.

В 2024 году разработчики изготовили прототип объектива и протестировали его вместе с продюсерскими центрами и операторами. Результаты тестирования показали необходимость доработки оптической схемы, что было сделано для повышения разрешающей способности и обеспечения актуальности объектива на долгие годы.

Оптическая система включает в себя 13 элементов, в том числе цилиндрическую оптику. Как отметил менеджер по управлению проектами Евгений Чернов, работать с такими объективами могут как опытные операторы, так и начинающие. Сейчас большую часть кино и сериалов снимают на анаморфотную оптику, поэтому такие объективы особенно востребованы у профессионалов.

Впервые кинообъектив был представлен на объединенном стенде Госкорпорации Ростех на выставке ИННОПРОМ. А уже в 2027 году Лыткаринский завод оптического стекла выпустит первую серию комплектов объективов с разными фокусными расстояниями.