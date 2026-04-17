Лыткаринка завоевала золото на чемпионате России по плаванию

Спортсменка из Лыткарино Ирина Тарашева завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в конце марта в Саранске, где девушка одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляем.

Паралимпийским плаванием Ирина занимается несколько лет. Изначально этот вид спорта был необходим для здоровья: у девушки были проблемы со спиной и рукой. Как отметила Тарашева, тренировки помогли разработать плечо и восстановить подвижность конечности. Постепенно спорт увлек Ирину, и она начала заниматься профессионально.

Подготовка к соревнованиям включала ежедневные тренировки на воде и в зале — шесть дней в неделю, иногда по два занятия в день. Усилия окупились: на чемпионате России Ирина показала лучший результат.

В копилке спортсменки не только золото чемпионата России, но и множество первых мест на первенствах страны, а также серебряные и бронзовые награды.

Плавать Ирина начала с семи лет, а в соревнованиях участвует с 12–13 лет. Сейчас девушка учится в 11 классе и совмещает интенсивные тренировки с подготовкой к ЕГЭ. На экзаменах она сдает русский язык, физику и профильную математику. В планах — поступление на инженерную специальность или строительство нефтяных вышек.

Впереди у Ирины новый ответственный старт — чемпионат России на длинной воде. К нему спортсменка уже начала готовиться и настроена показать высокий результат.