Луневскую среднюю школу в Химках капитально отремонтируют к сентябрю

Луневскую среднюю школу в Химках капитально отремонтируют к началу нового учебного года. Там обновят фасад, входную группу, кровлю, оборудование и мебель.

Школа находится на Гаражной улице в поселке Лунево. Готовность работ уже превысила 33%, рассказали в региональном Минстрое.

«В настоящее время на объекте 50 рабочих, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания составляет 8,6 тысячи квадратных метров. В нем обновят фасад, кровлю, проведут отделку помещений, заменят сантехнику, радиаторы и комуникации.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».