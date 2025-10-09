Луневскую школу в Химках капитально отремонтируют в 2026 году

В Химках продолжается капитальный ремонт в Луневской средней школе. Специалисты уже приступили к демонтажу полов, кровли и штукатурки.

В школе, площадь которой превышает 8,5 тысячи квадратных метров, обновят крышу, фасад и входную группу.

Кроме того, рабочие проведут внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные коммуникации и сантехнику. В рамках реализации проекта в школе установят новые окна и двери, а также обновят полы и потолки.

На финальном этапе работ в здании установят новую мебель, а прилегающую к учреждению территорию благоустроят.

Капитальный ремонт завершат до 1 сентября следующего года.