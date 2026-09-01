Луневскую школу открыли после капремонта в Химках

В Химках 1 сентября после капитального ремонта открылась Луневская школа. В торжественной линейке приняли участие глава округа Инна Федотова, депутаты Госдумы Денис Кравченко и Ирина Роднина, а также олимпийский чемпион Александр Лебзяк.

Ремонт здания площадью более 8,5 тысячи квадратных метров шел с 2025 года. Полностью обновили фасад и кровлю, модернизировали инженерные сети, заменили окна, двери, системы отопления, сантехнику. Внутри появились современные лаборатории, проектные и рекреационные зоны, отремонтированные спортивный и актовый залы, просторная столовая.

«Поздравляю учеников, родителей и учителей с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет добрым, сильным и успешным!» — сказала Инна Федотова.

«Луневская школа — это пространство возможностей для детей. Важно, что при модернизации сохранили связь с историей города: панно с видами Химок в коридорах напомнят ребятам о корнях и вдохновят на новые достижения. Такие проекты — яркий пример того, как вместе с регионом и муниципалитетом мы меняем социальную инфраструктуру к лучшему», — отметил Денис Кравченко.

Теперь коридоры и зоны отдыха школы украшают панно с видами знаковых мест Химок — усадьбы Середниково, Химкинского моста и особняка Патрикеева.

По традиции ученики начальных классов получили мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом учебном году обновленная школа открыла двери более чем для 700 ребят.