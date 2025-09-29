Луковицу размером 10 сантиметров извлекли из прямой кишки мужчины в Егорьевске

В Егорьевскую больницу экстренно доставили 48-летнего мужчину с сильной болью и спазмами в области кишечника. При обследовании врачи обнаружили инородное тело — луковицу, ставшую причиной его состояния. Пациента срочно прооперировали под общим наркозом и успешно извлекли предмет. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

В ведомстве отметили, что сейчас жизни пациента ничего не угрожает, состояние стабильное, после восстановления он сможет вернуться домой. Медики отмечают, что своевременное обращение к врачам помогло избежать серьезных осложнений — от инфекции до разрыва кишечника.

Врачи напоминают: при попадании в организм инородных предметов нельзя откладывать визит в больницу, так как это может быть опасно для жизни.