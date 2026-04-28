Луховицкую среднюю школу № 9 капитально отремонтируют к 2027 году

Здание средней общеобразовательной школы № 9 в Луховицах капитально отремонтируют. Строительная готовность объекта уже достигла 35%. заввершить работы планируют в следующем году.

Как рассказали в региональном Минстрое, здание школы построили в 1994 году. Его площадь — 2,6 тысячи квадратных метров. Там обновят все помещения, лестницы, санузлы, заменят окна, двери, коммуникации, утеплят фасад.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные, отделочные и кровельные работы. Общая стройготовность объекта превысила 35%», — сообщила пресс-служба ведомства.

В спортзале отремонтируют полы и стены, установят новые снаряды. Новый облик получит столовая, где разместят современное оборудование для пищеблока.

Также в школе модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения.

Работы ведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».