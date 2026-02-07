Луховицкий студент получил стипендиальную премию благодаря упорству и поддержке педагога

Студент из Луховиц Данила Покровский выбрал рабочую профессию электрика после девятого класса и не прогадал. Его целеустремленность и интерес к делу заметила куратор, преподаватель Инна Анатольевна Балашова, которая предложила ему поучаствовать в конкурсе на стипендию.

Данила начал с изучения азов: инструментов, правил изоляции проводов и основ безопасности. «Все это мы делаем для нашей с вами же безопасности», — говорит он.

Первым серьезным испытанием для студента стала схема с импульсным реле, позволяющая управлять светом из разных точек. Позже он представил более сложный и практичный проект — систему с ультрафиолетовой лампой и датчиком движения, которая автоматически отключает опасное излучение при появлении человека.

Сейчас Данила и его одногруппники собирают и программируют схему лифта для трех этажей — сложную систему, которая включает моторы, программируемое реле и элементы «умного дома». Это требует не только монтажа, но и написания алгоритмов.

Студент выражает особую благодарность своему наставнику Инне Анатольевне Балашовой. «Если бы не она, я бы сейчас ничего бы не сделал. Она меня учила, были ошибки, но мы справились», — говорит он.

Обращаясь к будущим абитуриентам, Данила призывает не бояться выбирать рабочие специальности. «Страшно только начать. А в дальнейшем все пойдет как по маслу. Главное — желание. Не бойтесь, все это можно освоить», — советует он.