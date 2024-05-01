Лучшую трудовую династию определили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 13:19 Лучшую трудовую династию определили в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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В Подмосковье определили лучших работников энергетической сферы в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия». Победителями стала семья Душиных-Кочергиных-Пышкиных из Сергиево-Посадского городского округа.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, трудовая династия энергетиков состоит из четырех поколений — девяти членов семьи.

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«В общей сложности представители семьи отдали энергетической области 297 лет и награждены медалями, грамотами, дипломами. Наш регион гордится трудовыми коллективами, которые поддерживают родной край многие поколения», — рассказала Болатаева.

Основал трудовую династию Пышкин Павел Иванович в 1938 году, когда его назначили на должность начальника электрической подстанции № 159 «Бужаниново». Он посвятил профессии всю свою трудовую жизнь, а его дело продолжили дети.

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