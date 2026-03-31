Лучшую команду по футзалу определили в Луховицах

В округе завершился розыгрыш Кубка главы по футзалу среди мужских команд. Финальное противостояние, собравшее полные трибуны болельщиков, прошло на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».

За главный трофей в решающей схватке сошлись две команды турнира: «Аксеново» и «Pro-Dom». Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

«Судьба кубка решилась с минимальным преимуществом. В напряженной борьбе, где каждый точный пас был на вес золота, победу со счетом 2:1 вырвали футболисты из деревни Аксеново. Именно они под овации зала подняли над головой заветный трофей», — сообщили организаторы.

Особым моментом церемонии награждения стало вручение индивидуального приза. Титул «Лучшего игрока» турнира единогласным решением судейской коллегии получил представитель победителей — Иван Донских, чей вклад в успех «Аксеново» стал решающим.