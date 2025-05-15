Лучшую дружину юных пожарных определили в Подмосковье

Как отметил один из руководителей пожарного надзора, движение юных пожарных существует в России уже более 100 лет. Его участники — будущие спасатели, и школьники из Подмосковья регулярно показывают отличные результаты на региональных и всероссийских соревнованиях. В финал вышли команды из Можайска, Дубны, Луховиц, Чехова и Мытищ. Ребятам нужно было проявить себя в знаниях, творчестве, физической подготовке и командной слаженности.

«Задач у конкурса несколько. Во-первых, патриотическое воспитание молодого поколения, что сегодня очень важно. Во-вторых, повышение культуры безопасности и пропаганда мер пожарной безопасности для недопущения гибели и травмирования детей при пожарах. И в-третьих, это привитие любви к профессии пожарных и спасателей, чтобы мы впоследствии увидели этих ребят в своих рядах», — подчеркнул председатель жюри конкурса, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Андрей Ковтунов.

Для участников работала полевая кухня с гречкой и чаем. Также прошли выступления творческих коллективов и флешмоб с ростовыми куклами — «Огнетушителем» и «Пожарным извещателем».